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Вчера 21:49
Вот на что способна камера Samsung Galaxy S21+ в ночном режиме
Но ли достаточно этого в 2021 году?
До выхода Samsung Galaxy S21 осталось как минимум две недели, а в сеть продолжают попадать всё новые и новые утечки, касающиеся линейки. На этот раз в руках общественности оказались фотографии, демонстрирующие, на что же способна камера Galaxy S21+ в ночном режиме.
На популярном интернет-ресурсе Slashleaks появился новый «слив», демонстрирующий фотовозможности нового флагмана Samsung. В описании к посту говорится, что фотографии были сделаны в ночном режиме, с установленной прошивкой One UI 3.1. Там же интернет-инсайдер заявил, что Exynos 2100, на основе которого будет построена линейка для некоторых регионов, будет иметь более дешёвую модификацию без 5G-модема.
Напомним, что по последним данным, анонс Samsung Galaxy S21 состоится 14 января 2021 года. Показать должны три модификации: S21, S21+ и S21 Ultra. Последняя модель, судя по всему, получит поддержку фирменного стилуса S Pen. Это будет первый шаг к избавлению компании от линейки Galaxy Note.