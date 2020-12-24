Вот на что способна камера Samsung Galaxy S21+ в ночном режиме

На популярном интернет-ресурсе Slashleaks появился новый «слив», демонстрирующий фотовозможности нового флагмана Samsung. В описании к посту говорится, что фотографии были сделаны в ночном режиме, с установленной прошивкой One UI 3.1. Там же интернет-инсайдер заявил, что Exynos 2100, на основе которого будет построена линейка для некоторых регионов, будет иметь более дешёвую модификацию без 5G-модема.