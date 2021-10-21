Вот почему любой Android-смартфон снимает видео хуже iPhone

Рассказать о «внутренней кухне» Android и iOS решил разработчик приложения mcpro24fps — софта для съёмки профессиональных видео с ручными настройками на смартфон. По словам специалистам, главная проблема мобильной системы от Google — непосредственно разработчики телефонов.

Они, вместо поддержки имеющихся в Android инструментов для взаимодействия с камерой, создают свои «костыли». Более того, бренды не раскрывают секреты своих решений разработчикам приложений.

В свою очередь Apple наоборот, не мешает сторонним девелоперам пользоваться всеми благами iOS при создании софта. За счёт этого тот же Filmic Pro работает куда лучше стандартного приложения камеры iPhone.

Что интересно, даже Pixel не является «спасательным кругом» в мире Android. По неясной причине, сам поисковый гигант не пользуется встроенными в свою систему API, тем самым мешая создателям софта использовать возможности камеры смартфона на полную.