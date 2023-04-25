Вот почему Xiaomi отказалась от выпуска новых компактных смартфонов в ближайшее время

По словам топ-менеджера, спрос на маленькие телефоны в наши дни невелик. В связи с этим объёмы продаж не оправдают затраты на разработку флагманских моделей.

Отвечая на вопрос пользователя Weibo о возможности создания компактных телефонов, Лэй Цзюнь отметил, что Xiaomi 13 уже является хорошим вариантом, так как имеет ту же ширину, что и iPhone 14. Устройство предлагает хороший компромисс между размером экрана и ощущениями в руке.

Кроме того, глава Xiaomi указал на то, что уменьшение размера телефона негативно скажется на его времени работы от аккумулятора и возможностях камеры.