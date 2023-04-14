Вот так могут выглядеть кнопки регулировки громкости в iPhone 15 Pro

Такие фото редакция портала предложила, потому что стало известно о том, что флагман iPhone 15 Pro не получит сенсорные кнопки с тактильной виброотдачей для регулирования громкости. В смартфоне останется двойная кнопка.

При этом инсайдер сообщил, что кнопка беззвучного режима получит новый дизайн. И существует вероятность, что её функциональность можно будет настраивать таким же образом, как кнопку Action в Apple Watch Ultra.