Вот так могут выглядеть кнопки регулировки громкости в iPhone 15 Pro

19:08, 14 апреля 2023
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Вот так могут выглядеть кнопки регулировки громкости в iPhone 15 ProФото создали на основании инсайдерской информации
Портал MacRumors со ссылкой на инсайдера Unknownz21 разработал фото физических кнопок регулировки громкости и беззвучного режима в iPhone 15 Pro.
Фото: Macrumors.com
Такие фото редакция портала предложила, потому что стало известно о том, что флагман iPhone 15 Pro не получит сенсорные кнопки с тактильной виброотдачей для регулирования громкости. В смартфоне останется двойная кнопка.
При этом инсайдер сообщил, что кнопка беззвучного режима получит новый дизайн. И существует вероятность, что её функциональность можно будет настраивать таким же образом, как кнопку Action в Apple Watch Ultra.
Источник:MacRumors
Автор:Андрей КадуковТеги: