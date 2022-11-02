Вот так надо устраивать распродажи: в Индии смартфоны Redmi предлагают от 2900 рублей

Так, например, прямо сейчас Redmi проводит масштабнейшую распродажу на территории Индии. Чтобы вы понимали, в рамках неё самый дешёвый смартфон бренда продают всего за 3999 рупий (около 2900 рублей).

Речь идёт о смартфоне Redmi 6A — смартфоне, полноценный релиз которого состоялся ещё в 2018 году. В его основе лежит процессор Helio A22 от MediaTek, а также 13 Мп основная камера и аккумулятор на 3000 мАч.

Можно найти на распродаже и более мощные варианты. Например, легендарный Redmi K20 Pro, более известный в наших краях как Xiaomi Mi 9T Pro. Отличительной особенностью девайса была выезжающая из корпуса фронтальная камера. И прямо сейчас это устройство в Индии продают всего за 17999 рупий (около 13,4 тыс рублей) за версию 8/256 ГБ.