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Вот так снимает 200 Мп камера грядущего Moto X30 Pro

Выглядит симпатично
До конца июля Motorola должна представить свой новый фотофлагман — Moto X30 Pro. Благодаря инсайдерам мы знаем, что это будет одно из первых устройств с 200 Мп модулем камеры.
Вот так снимает 200 Мп камера грядущего Moto X30 Pro

Теперь же, благодаря уже генеральному менеджеру Lenovo (владеет Motorola) Чен Цзиню, мы узнали, какие именно фото сможет сделать долгожданный телефон. Судя по снимкам, как минимум с точки зрения детализации девайс нас не расстроит.

Вместе с тем интернет-источники сообщили, что в основу Moto X30 Pro ляжет топовый чип Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. Также аппарат получит интеллектуальную систему, встроенную в камеру. Так, например, разрешение фотографий при плохом освещении будет снижаться до 50 или даже 12 Мп.

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Более ранние утечки гласили, что цена базовой версии новинки составит 899 долларов.

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