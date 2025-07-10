Вот так утечка: на китайском аукционе появился прототип Google Pixel 10 Pro

Прототип имеет тонкие и однородные рамки вокруг экрана, соответствующие тенденциям в дизайне Google. Фронтальная камера модели расположена в вырезе, задняя панель сохраняет прежний, узнаваемый дизайн.

По мнению обозревателей портала Gizchina, обративших внимание на соответствующий лот на аукционе, прототип может быть незначительно изменён в дальнейшем, но на данном этапе сложно подтвердить это по изображениям.

Фотография материнской платы телефона является необычной частью объявления. Возможно, это попытка доказать подлинность прототипа. «Тем не менее в объявлении представлен уровень детализации, которого нет в обычных утечках, особенно на столь раннем этапе жизненного цикла продукта», — отмечают авторы.