Телефоны
Опубликовано 10 июля 2025, 20:15
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Вот так утечка: на китайском аукционе появился прототип Google Pixel 10 Pro

Даже с фото материнской платы
На сайте китайского аукциона Goofish внезапно появились фото физического прототипа смартфона Google Pixel 10 Pro. Телефон ещё официально не представлен, но фотографии указывают на некоторые особенности дизайна.
Вот так утечка: на китайском аукционе появился прототип Google Pixel 10 Pro

© Goofish

Прототип имеет тонкие и однородные рамки вокруг экрана, соответствующие тенденциям в дизайне Google. Фронтальная камера модели расположена в вырезе, задняя панель сохраняет прежний, узнаваемый дизайн.

По мнению обозревателей портала Gizchina, обративших внимание на соответствующий лот на аукционе, прототип может быть незначительно изменён в дальнейшем, но на данном этапе сложно подтвердить это по изображениям.

Фотография материнской платы телефона является необычной частью объявления. Возможно, это попытка доказать подлинность прототипа. «Тем не менее в объявлении представлен уровень детализации, которого нет в обычных утечках, особенно на столь раннем этапе жизненного цикла продукта», — отмечают авторы.

© Goofish

Сообщается, что Google, вероятно, выпустит серию Pixel 10 в ближайшие месяцы, и подобные утечки вряд ли изменят планы вендора.

Источник:Gizchina
Автор:Андрей Кадуков
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