Возможность переноса выхода iPhone 12 подтвердил авторитетный источник

По крайней мере именно такие выводы можно сделать, если прослушать телефонный разговор исполнительного директора Broadcom Хока Тана с аналитиками компании, состоявшийся в минувший в четверг.

Так, в нем Тан напрямую заявил о “задержке основного продукта” у “крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке” — под данное описание лучше остальных подходит Apple со своим iPhone 12.

Помимо этого глава Broadcom заявил и о том, что данный перенос связан с пандемией коронавируса — именно из-за него инженеры Apple и компаний-партнеров были вынуждены “сбавить темп”, начав работать из дома.