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Возможность переноса выхода iPhone 12 подтвердил авторитетный источник
Как ни странно, связан данный перенос с пандемией коронавируса
В сети появилась свежая информация о том, что авторитетный источник Bloomberg подтвердил возможность переноса выхода iPhone 12.
По крайней мере именно такие выводы можно сделать, если прослушать телефонный разговор исполнительного директора Broadcom Хока Тана с аналитиками компании, состоявшийся в минувший в четверг.
Так, в нем Тан напрямую заявил о “задержке основного продукта” у “крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке” — под данное описание лучше остальных подходит Apple со своим iPhone 12.
Помимо этого глава Broadcom заявил и о том, что данный перенос связан с пандемией коронавируса — именно из-за него инженеры Apple и компаний-партнеров были вынуждены “сбавить темп”, начав работать из дома.