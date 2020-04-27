Возможности камеры нового доступного Xiaomi Mi 10 Youth Edition показали на видео

В ролике компания акцентирует внимание на основной камере, которая, напомним, оснащена 50-кратным зумом, а также селфи- камере. Судя по опубликованному видео, смартфон действительно оснащен камерой с хорошими возможностями.

Напомним, что смартфон будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения. Также известно, что новинка в топовой версии получит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Mi 10 Youth Edition будет первым устройством компании с фирменной оболочкой EMUI 12 из коробки. К слову, смартфон должны показать уже сегодня.