Возможный дизайн раскладушки Motorola RAZR 2019 показали на видео

В сети появились новые рендеры и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску смартфона Motorola RAZR 2019, пока не представленного производителем официально. Ими поделился дизайнер Уокар Хан (Waqar Khan), довольно хорошо известный созданием подобных компьютерных моделей на базе последних утечек.
Смартфон унаследует форм-фактор культовой Motorola RAZR V3, но с гибким складным экраном внутри. В сложенном состоянии пользователю доступен небольшой вспомогательный дисплей, камера расположена под ним. Узнаваемый логотип Motorola выполняет функции сканера отпечатков пальцев. Смартфон демонстрируется в чёрном, серебристом, голубом и красном цветовых вариантах.
Как сообщалось ранее, дебют Motorola RAZR 2019 может состояться в феврале. В США смартфон выйдет эксклюзивно у оператора Verizon Wireless по цене около полутора тысяч долларов.