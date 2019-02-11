Возможный дизайн раскладушки Motorola RAZR 2019 показали на видео

Смартфон унаследует форм-фактор культовой Motorola RAZR V3, но с гибким складным экраном внутри. В сложенном состоянии пользователю доступен небольшой вспомогательный дисплей, камера расположена под ним. Узнаваемый логотип Motorola выполняет функции сканера отпечатков пальцев. Смартфон демонстрируется в чёрном, серебристом, голубом и красном цветовых вариантах.

Как сообщалось ранее, дебют Motorola RAZR 2019 может состояться в феврале. В США смартфон выйдет эксклюзивно у оператора Verizon Wireless по цене около полутора тысяч долларов.