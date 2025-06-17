Возвращение алюминия в iPhone 17 принесет больше ярких цветов корпуса, в том числе небесно-голубой

Это, в свою очередь, может привести к расширению палитры цветов. Один из новых вариантов уже засветился в утечках: небесно-голубой.

Такой цвет недавно появился в линейке MacBook Air, и теперь, судя по слухам, перекочует и в смартфоны. Известный инсайдер Majin Bu называет его «ярким и современным», а источники утверждают, что речь идёт именно о базовых моделях iPhone 17.

А вот версия iPhone 17 Air, по предварительным данным, сохранит титановую рамку — как у Pro-моделей.

Возвращение алюминия — не просто вопрос дизайна. Это возможность сделать корпус легче, разнообразить цвета и, возможно, снизить себестоимость. На фоне прошлогодних нейтральных оттенков в Pro-серии, небесно-голубой вариант выглядит заметно живее.

Официальный анонс ожидается в сентябре. Сколько цветов получит новая линейка, пока неизвестно. Но если вы ждёте свежих красок — шансы на это как никогда высоки.