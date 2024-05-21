Возвращение к корням: Apple выпустит новый дешевый iPhone по цене оригинального iPhone 2007 года

Есть, правда, шанс увеличения на 10%. Но даже в таком случае она будет ниже $500. Столько стоил оригинальный iPhone в далеком 2007 году.

На прошлой неделе The Information сообщило, что Apple планирует выпустить обновленный iPhone SE весной 2025 года. Этот iPhone останется более доступным вариантом в линейке Apple.

Новый дизайн будет похож на iPhone 14, с Face ID и вырезом на дисплее вместо Touch ID и кнопки Home.

Новый iPhone SE, возможно, получит OLED-дисплей вместо LCD, а размер экрана увеличится с 4.7 до 6.1 дюйма. Также ожидается, что устройство будет оснащено портом USB-C и кнопкой Action.

Напомним, что третье поколение iPhone SE было выпущено в марте 2022 года, поэтому вероятно, что будет большой спрос на новую модель, включающую последние функции флагманских моделей