Возвращение к корням: OnePlus 10T будет недорогим «убийцей флагманов»

В дальнейшем китайский бренд сошёл с выбранного пути — его флагманы ничем не уступали той же линейке Galaxy S от Samsung по цене. Но, видимо, OnePlus решила отказаться от подобного подхода и вновь вернуться к истокам.

По данным инсайдеров, грядущий OnePlus 10T окажется тем самым «убийцей флагманов», какими были первые модели компании.

Так, в основу устройства должен лечь флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1. Размер его экрана составит 6,7-дюйма при разрешении Full HD+ и частоте обновления 120 Гц.

Ожидается, что смартфон получит до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. При этом ёмкость его аккумулятора составит 4800 мАч, а быстрая зарядка будет поддерживать можно 150 Вт.

Самое же приятное в устройстве — его цена. Она составит в промежутке от 465 до 595 долларов. Что заметно ниже большинства конкурентов, чей ценник стартует от 1000 долларов.