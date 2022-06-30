Впечатляет: Xiaomi опубликовала фото, сделанные на камеру Leica в Xiaomi 12S Ultra

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Впечатляет: Xiaomi опубликовала фото, сделанные на камеру Leica в Xiaomi 12S UltraВыглядит великолепно
Уже на следующей неделе, 4 июля, Xiaomi проведёт масштабную презентацию. На ней нас ждёт анонс сразу трёх флагманских смартфона: Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra.
И вот, накануне мероприятия, глава компании Лэй Цзюнь решил поделиться фотографиями, сделанными на Ultra-модель грядущей линейки:
Отметим, что уже сейчас известно об использовании в смартфоне нового 1-дюймового модуля камеры Sony IMX989. Об этом рассказал сам Цзюнь некоторое время назад. Что интересно, создание датчика обошлось в 15 млн долларов, а за сам процесс отвечали как специалисты Sony, так и Xiaomi.
Напомним, что линейке Xiaomi 12S приписывают мощнейший процессор Qualcomm — Snapdragon 8+ Gen 1. При этом Pro-версия смартфона будет представлена в двух вариантах: как с «драконьим» процессором, так и с Dimensity 9000.
Источник:Weibo
Автор:Булат КармакТеги: