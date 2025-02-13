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Опубликовано 13 февраля 2025, 07:40
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«Впечатляющее устройство»: появились первые обзоры еще неанонсированного складного смартфона Oppo Find N5

Возможно, это будущий OnePlus Open 2
Хотя Oppo Find N5 еще не был официально представлен, журналисты уже смогли протестировать устройство.
«Впечатляющее устройство»: появились первые обзоры еще неанонсированного складного смартфона Oppo Find N5
© TechRadar

Судя по первым впечатлениям, это один из самых тонких и удобных складных смартфонов, который легко можно спутать с обычным моноблоком в сложенном состоянии.

Одной из главных фишек Oppo Find N5 стала минимальная складка дисплея. По словам обозревателей, она заметно менее выражена, чем у Samsung Galaxy Z Fold 6.

В сложенном виде смартфон не кажется тяжелым, а его эргономика делает его более удобным, чем решения конкурентов.

«Впечатляющее устройство»: появились первые обзоры еще неанонсированного складного смартфона Oppo Find N5
© TechRadar

Дизайн Oppo Find N5 близок к OnePlus Open, что неудивительно — оба бренда принадлежат BBK Electronics. Вполне возможно, что OnePlus Open 2 будет просто переименованным Find N5.

Полноценный анонс смартфона запланирован на 20 февраля, но пока неизвестно, появится ли он за пределами Китая.

Источник:TechRadar
Автор:Булат Кармак
Теги:
#OPPO
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#Складной смартфон