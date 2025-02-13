«Впечатляющее устройство»: появились первые обзоры еще неанонсированного складного смартфона Oppo Find N5

Опубликовано 13 февраля 2025, 07:401 мин.
«Впечатляющее устройство»: появились первые обзоры еще неанонсированного складного смартфона Oppo Find N5Возможно, это будущий OnePlus Open 2
Хотя Oppo Find N5 еще не был официально представлен, журналисты уже смогли протестировать устройство.
Судя по первым впечатлениям, это один из самых тонких и удобных складных смартфонов, который легко можно спутать с обычным моноблоком в сложенном состоянии.
Одной из главных фишек Oppo Find N5 стала минимальная складка дисплея. По словам обозревателей, она заметно менее выражена, чем у Samsung Galaxy Z Fold 6.
В сложенном виде смартфон не кажется тяжелым, а его эргономика делает его более удобным, чем решения конкурентов.
Дизайн Oppo Find N5 близок к OnePlus Open, что неудивительно — оба бренда принадлежат BBK Electronics. Вполне возможно, что OnePlus Open 2 будет просто переименованным Find N5.
Полноценный анонс смартфона запланирован на 20 февраля, но пока неизвестно, появится ли он за пределами Китая.