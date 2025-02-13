«Впечатляющее устройство»: появились первые обзоры еще неанонсированного складного смартфона Oppo Find N5

Судя по первым впечатлениям, это один из самых тонких и удобных складных смартфонов, который легко можно спутать с обычным моноблоком в сложенном состоянии.

Одной из главных фишек Oppo Find N5 стала минимальная складка дисплея. По словам обозревателей, она заметно менее выражена, чем у Samsung Galaxy Z Fold 6.

В сложенном виде смартфон не кажется тяжелым, а его эргономика делает его более удобным, чем решения конкурентов.