Телефоны
Сегодня в 09:34
1 мин.

Впервые за 6 лет Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в Китае

В последний раз подобное случалось ещё во времена iPhone 6S
Одним из самых лакомых рынков для любого производителя техники является Китай. Но зачастую лидирующие позиции там занимают местные компании.
Впервые за 6 лет Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в Китае

Тем удивительнее, что Apple всё же удалось разорвать этот порочный круг. По данным аналитиков Counterpoint Research, в октябре 2021 года американский IT-гигант всё же сместил Vivo, став самым крупным поставщиком смартфонов на китайском рынке.

Помимо всего прочего, связано это с феноменальной популярностью линейки iPhone 13. Это позволило Apple увеличить объём продаж в Китае на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Впервые за 6 лет Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в Китае

Отметим, что в последний раз купертиновцы лидировали на местном рынке аж в 2015 году, во времена анонса iPhone 6S. С тех пор в течение долгого времени она уступала сначала Huawei, а затем и Oppo с Vivo.

Источник: Gizmochina
Новости партнеров
Новости партнеров