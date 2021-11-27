Впервые за 6 лет Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в Китае

Тем удивительнее, что Apple всё же удалось разорвать этот порочный круг. По данным аналитиков Counterpoint Research, в октябре 2021 года американский IT-гигант всё же сместил Vivo, став самым крупным поставщиком смартфонов на китайском рынке.

Помимо всего прочего, связано это с феноменальной популярностью линейки iPhone 13. Это позволило Apple увеличить объём продаж в Китае на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.