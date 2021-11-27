Впервые за 6 лет Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в Китае

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Впервые за 6 лет Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в КитаеВ последний раз подобное случалось ещё во времена iPhone 6S
Одним из самых лакомых рынков для любого производителя техники является Китай. Но зачастую лидирующие позиции там занимают местные компании.
Тем удивительнее, что Apple всё же удалось разорвать этот порочный круг. По данным аналитиков Counterpoint Research, в октябре 2021 года американский IT-гигант всё же сместил Vivo, став самым крупным поставщиком смартфонов на китайском рынке.
Помимо всего прочего, связано это с феноменальной популярностью линейки iPhone 13. Это позволило Apple увеличить объём продаж в Китае на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
Отметим, что в последний раз купертиновцы лидировали на местном рынке аж в 2015 году, во времена анонса iPhone 6S. С тех пор в течение долгого времени она уступала сначала Huawei, а затем и Oppo с Vivo.
Источник: Gizmochina