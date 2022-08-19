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VPN-сервисы для iOS оказались не такими безопасными, как заявлялось

Это узнал известный эксперт по безопасности
Известный исследователь безопасности Майкл Горовиц сообщил, что в результате проведённых им исследований VPN-сервисов в экосистеме Apple оказалась, что эти программы не работают должным образом.
VPN-сервисы для iOS оказались не такими безопасными, как заявлялось

Горовиц исследовал VPN на iPhone и iPad, и в процессе оказалось, что все без исключения VPN не прерывали работу установленных до активации программ соединения. По словам эксперта, данные покидали устройство iOS за пределами VPN-туннеля.

Специалист отметил, что если VPN эффективен, то предоставляет устройству новый IP-адрес, DNS-серверы и туннель для трафика. Но ничего это при использовании «эппловских» сервисов он не заметил.

Поэтому Горовиц пришёл к выводу, что «VPN на iOS не работают». Apple проблему пока никак не прокомментировала.

Источник:ArsTechnica
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