Врач начал использовать камеру iPhone вместо микроскопа при лечении глаз пациентов

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Врач начал использовать камеру iPhone вместо микроскопа при лечении глаз пациентовТакими темпами скоро нужда в узкоспециализированной технике вовсе исчезнет
В то время как ещё не все желающие успели купить iPhone 13 Pro или 13 Pro Max, врач из США уже начал использовать новый смартфон Apple в своей медицинской практике.
Так, на презентации купертиновцы анонсировали появление нового режима макросъёмки, способного снимать с рекордно близкого для смартфонов компании расстояния. Офтальмолог Томми Корн использует его для отслеживания состояния здоровья глаз пациентов, пишет 9to5Mac.
На этой неделе я использовал iPhone 13 Pro Max для макросъемки глаз. Я впечатлен. Будет внедрять инновации в области ухода за глазами и телемедицины. Интересно, к чему это в итоге приведёт.
Томми Корн
Врач-офтальмолог
Так, например, один из последних пациентов Корна прошёл через пересадку роговицы. И именно с помощью свежего флагмана Apple врач и следит за тем, как она приживается.