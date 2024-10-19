Вред частой короткой подзарядки для батареи смартфона объяснили быстрым износом

Источник сообщает, что частые короткие подзарядки частично расходуют запас циклов зарядки, что ускоряет износ батареи. Каждый цикл расходуется не так, как рассчитана батарея, что и приводит к ускорению износа.

Литий-ионные аккумуляторы смартфонов нагреваются при зарядке. Но при полноценной зарядке температура распределяется равномерно, тогда как при короткой подзарядке происходит перегрев, что в итоге ухудшает характеристики батареи. Скачки температуры при частых подзарядках уменьшают ёмкость элемента, что приводит к быстрому расходованию заряда.

К тому же частые кратковременные подзарядки приводят к нарушению калибровки оставшегося заряда аккумулятора, из-за чего смартфон может выводить неверные данные.

Авторы материала посоветовали заряжать смартфон реже, но полностью.