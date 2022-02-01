Вредно ли протирать экран смартфона спиртовыми салфетками

По словам Ильичевой, в спиртовых, антисептических, салфетках содержатся летучие вещества. Они испаряются достаточно быстро, поэтому даже частое протирание экрана смартфона такими салфетками не вредит устройству.

Также она порекомендовала протирать экран спиртовыми салфетками не реже раза в день, поскольку на телефонах, как и на руках, в течение дня скапливается множество бактерий. «Это устройство, как и руки человека, накапливает миллионы бактерий в процессе использования. К тому же из-за загрязнений снижается чувствительность экрана, образуется плёнка на камере», — отметила эксперт.