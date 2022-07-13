Время пришло: Motorola опубликовала видео со своим новым складным флагманом Razr

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Время пришло: Motorola опубликовала видео со своим новым складным флагманом RazrДизайн явно поменялся
В последние пару месяцев об этом устройстве активно ходили слухи и вот, наконец-то, Razr начала намекать на то, каким оно будет.
Речь идёт о новом складном флагмане бренда — Moto Razr 2022. Компания опубликовала официальный тизер, в котором частично показала дизайн новинки.
Судя по нему, смартфон будет больше похож на Samsung Galaxy Z Flip 3 за счёт прямоугольного дизайна. При этом основная камера получит сразу два модуля, в отличие от одинарного в первых двух поколениях серии.
Напомним, что более ранние утечки гласили, что в основу Moto Razr 2022 ляжет чип Snapdragon 8+ Gen 1, оперативной памяти в девайсе будет до 12 ГБ, а постоянной — до 512 ГБ. Размер основного дисплея составит 6,7 дюйма, а частота его обновления — 120 Гц.
Точных сроков анонса устройства всё ещё нет, но учитывая, что Motorola уже опубликовала тизер, ждать мероприятия долго не придётся.