Время пришло: Motorola опубликовала видео со своим новым складным флагманом Razr

Напомним, что более ранние утечки гласили, что в основу Moto Razr 2022 ляжет чип Snapdragon 8+ Gen 1, оперативной памяти в девайсе будет до 12 ГБ, а постоянной — до 512 ГБ. Размер основного дисплея составит 6,7 дюйма, а частота его обновления — 120 Гц.

Точных сроков анонса устройства всё ещё нет, но учитывая, что Motorola уже опубликовала тизер, ждать мероприятия долго не придётся.