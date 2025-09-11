Время работы от одного заряда iPhone 17 и iPhone 16 сравнили

По официальным данным, прирост составляет до 6–9 часов в зависимости от модели, что превращает свежую линейку в самую «живучую» в истории бренда. Так, базовый iPhone 17 теперь воспроизводит видео до 30 часов, а потоковое видео — до 27 часов, что на восемь и девять часов больше, чем у iPhone 16.

Модель Pro Max и вовсе демонстрирует рекордные 39 часов локального видео и 35 часов стриминга. Для сравнения, iPhone 16 Pro Max выдавал максимум 33 и 29 часов соответственно.

Интересно, что даже тонкий iPhone Air показывает солидные результаты — 27 часов офлайн-видео и 22 часа потокового. При этом Apple сохранила поддержку быстрой зарядки: до 50% аккумулятор восполняется за полчаса.

Таким образом, iPhone 17 стал не только мощнее, но и заметно выносливее, что наверняка порадует тех, кто часто остаётся без розетки под рукой.