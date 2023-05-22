Вряд ли будет дешевле: Эльдорадо распродаёт смартфон Samsung Galaxy A03 за 4 тысячи рублей

Samsung Galaxy A03 — это смартфон, который был выпущен в январе 2022 года. Изначально он работает под управлением Android 11, но сейчас его можно обновить до Android 13.

Модель предлагает экран размером 6,5 дюймов с разрешением HD+, что довольно неплохо для его ценового сегмента. Смартфон также оборудован двумя камерами: основной на 48 Мп и фронтальной на 5 Мп.

Одной из особенностей Samsung Galaxy A03 является его батарея ёмкостью 5000 мАч, которая обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки. Телефон также имеет 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего хранилища, которое можно расширить с помощью карты microSD.

И если стандартная цена устройства — 6500 рублей, то сейчас его можно купить чуть дороже 4000 в магазине Эльдорадо. Скидка доступна в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми и ряде других регионов.