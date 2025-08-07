Все, что известно о Pixel 10 накануне анонса: чип Tensor G5, зарядка Qi2 и прошлогодние цены

Главное обновление — процессор Tensor G5, созданный Google без участия Samsung и произведённый по 3-нм техпроцессу TSMC. Ожидаются рост производительности и энергоэффективности, хотя возможны мелкие недочёты первого поколения.

Обычный Pixel 10, судя по утечкам, впервые получит телеобъектив, как у Pixel Fold. Камера также получит телемакро-режим и улучшенную стабилизацию видео. Новые ИИ-функции включают генеративное редактирование видео и преобразование набросков в изображения.

Смартфон получит улучшенный экран с высокой частотой PWM для снижения утомляемости глаз, поддержку зарядки Qi2 (возможно, с магнитами в корпусе), а также на 20–30% более быстрое включение.

Цены, как ожидается, останутся на уровне прошлого года: от $799 за базовую модель.

Дизайн сохранится прежним, но добавится новый цвет Moonstone для Pro-версии. Также Google может предложить бесплатный пробный период подписки AI Pro стоимостью $240.