Все модели iPhone 17 получат ту же цену, что и линейка iPhone 16

По их прогнозу, стоимость устройств сохранится на уровне iPhone 16, за исключением одной модели — iPhone 17 Pro. И то, с нюансом.

Так, базовый iPhone 17 будет стоить $799, а новый iPhone 17 Air заменит версию Plus и получит ценник от $899. Pro Max останется на уровне $1199, без изменений. Единственное подорожание коснётся iPhone 17 Pro: его цена составит $1099.

Однако рост связан не с самим устройством, а с тем, что теперь минимальный объём памяти будет 256 ГБ вместо прежних 128 ГБ. По сути, модель будет стоить столько же, сколько и раньше на аналогичном уровне памяти.

Таким образом, Apple сможет предложить новые устройства без резкого удорожания, что станет неожиданно приятной новостью для покупателей на фоне ожиданий роста цен.