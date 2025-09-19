Все модели линейки iPhone 17 оказались близкими по возможностям батареи

Для тестирования использовалась идентичная конфигурация всех устройств, при этом основным сценарием эксплуатации была непрерывная трансляция онлайн-видео. За основу взяли прошлогоднюю модель iPhone 16 Pro Max, которая показала время автономной работы 7 часов 29 минут. iPhone 17 Pro Max улучшил этот результат до 7 часов 58 минут. При этом iPhone 17 Pro превзошёл iPhone 16 Pro Max на 5 минут, проработав без подзарядки 7 часов 34 минуты.

Даже iPhone Air, имеющий наименьшую ёмкость аккумулятора для обеспечения «утончённости», показал «впечатляющие результаты», проработав 6 часов 43 минуты без подзарядки, что лишь на 12% минут меньше, чем стандартная модель iPhone 17, продержавшаяся 6 часов 55 минут. Разница между iPhone Air и Pro составила примерно 1 час 30 минут.