Все официальные ссылки на трансляцию в честь выхода новых iPhone

Если у вас устройство от яблочной компании, то вы просто можете зайти на официальный сайт Apple с помощью Safari и открыть специальную страницу, созданную в честь презентации. К слову, эту же страницу можно открыть и на компьютере под управлением Windows, правда список браузеров ограничен лишь Google Chrome, Firefox и Microsoft Edge. Также мероприятие впервые будет транслироваться и на YouTube — данный способ просмотра будет идеальным вариантом для тех людей, у кого нет на руках ни iPhone, ни iPad, ни MacBook или какого-либо другого устройства, на которое можно установить браузер Safari. Если же у вас есть приставка Apple TV, то вам достаточно лишь скачать специальное приложение, с помощью которого вы сможете включить трансляцию с презентации новых iPhone.

Напомним, что мероприятие пройдет в 20:00 по Московскому времени в театре имени Стива Джобса в Калифорнии.