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Сегодня 10:45

Все официальные ссылки на трансляцию в честь выхода новых iPhone

Еще лет пять назад посмотреть трансляцию было гораздо сложнее
Уже сегодня пройдет мероприятие, на котором Apple представит новое поколение фирменных смартфонов iPhone. Каждый год компания проводит мероприятие и каждый год огромное количество людей не могут найти ссылки, пройдя по которым они смогут посмотреть долгожданную презентацию. Чтобы облегчить вашу жизнь, мы решили опубликовать ссылки на все ресурсы, на которых можно будет посмотреть осеннюю презентацию Apple.

Если у вас устройство от яблочной компании, то вы просто можете зайти на официальный сайт Apple с помощью Safari и открыть специальную страницу, созданную в честь презентации. К слову, эту же страницу можно открыть и на компьютере под управлением Windows, правда список браузеров ограничен лишь Google Chrome, Firefox и Microsoft Edge. Также мероприятие впервые будет транслироваться и на YouTube — данный способ просмотра будет идеальным вариантом для тех людей, у кого нет на руках ни iPhone, ни iPad, ни MacBook или какого-либо другого устройства, на которое можно установить браузер Safari. Если же у вас есть приставка Apple TV, то вам достаточно лишь скачать специальное приложение, с помощью которого вы сможете включить трансляцию с презентации новых iPhone.

Напомним, что мероприятие пройдет в 20:00 по Московскому времени в театре имени Стива Джобса в Калифорнии.

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