Все слухи об iPhone SE 2025 собрали в одном месте

Последняя на данный модель iPhone SE была представлена в 2022 году, и многие ожидают анонса нового поколения. Но что же следует ожидать от iPhone SE 4?

Apple пока не подтвердила разработку устройства. Однако предыдущие модели были популярны благодаря их доступной цене, поэтому можно предположить, что компания работает над новой моделью.

Что касается даты выпуска, то аналитик Минг Чи Куо предположил, что iPhone SE 4 может не появиться в планах Apple на 2024 или 2025 годы.

Тем не менее, корейское издание The Elec утверждает, что массовое производство iPhone SE 4 было отложено на год до 2025 года.

Отметим, что устройству приписывают 6,1-дюймовый OLED-дисплей и модем, разработанный Apple, вместо решения от Qualcomm. Что же до процессора, то все три модели iPhone SE использовали тот же чип, что и последние на тот момент флагманские iPhone.