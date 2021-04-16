Всего за минуту продажи складного флагмана Xiaomi Mix Fold превысили 60 миллионов долларов

Купить на китайском рынке предлагается две модификации - на 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ внутренней памяти. Оценили первую в 1530 долларов, тогда как модель с максимальной комплектацией продается за 1680. Так, если соотнести продажи и стоимость моделей, можно понять, что приобретено было примерно 40 000 единиц.

Напомним, что Xiaomi Mix Fold стал первым смартфоном с жидкостной линзой. Благодаря ей можно менять фокусное расстояние. Также аппарат оснащен фирменным процессором обработки изображений Surge C1.