Вслед за Google работать с Huawei отказались Intel и Qualcomm

Вчера вечером стало известно, что компания Google прекратила сотрудничество с китайской Huawei в связи с вышедшим около недели назад указом Трампа. Теперь издание Bloomberg сообщило, что к «технологическому бойкоту» присоединился ряд других компаний-партнёров, имеющих критическую важность для Huawei.

По данным источника, о прекращении поставок продукции Huawei «до дальнейший распоряжений» объявили сотрудникам такие компании, как Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Таким образом, не только смартфоны, но и ноутбуки остались без важных аппаратных компонентов, включая процессоры. И Huawei придётся либо искать новых поставщиков, или идти на компромисс с властями США.

Bloomberg также подтвердила прекращение поставок оборудования и программного обеспечения со стороны Google. В рамках этих мер, на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android, будущие модели не получат фирменных сервисов Google. Китайский производитель сможет пользоваться открытой версией Android.