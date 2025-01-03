Вся линейка Galaxy S25 будет оснащена чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm

Согласно слухам, Qualcomm взимает $190 за каждый экземпляр Snapdragon 8 Elite. Это может привести к повышению цен на Samsung Galaxy S25. Выход серии Galaxy S25 запланирован на 22 января на мероприятии Galaxy Unpacked, и в линейку входят три модели: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.

Как утверждают инсайдеры, Samsung отказывается от своего чипсета Exynos 2500 в пользу Snapdragon 8 Elite во всех трёх моделях ввиду низкой производительности собственного продукта.

«Предыдущей практикой было использование чипсетов Qualcomm для определённых регионов и Exynos SoC для других. Однако, на этот раз видимо будет отклонение от этой стратегии. Возможно, повышение цены может быть обусловлено использованием новой технологии производства процессора и повышением стоимости его разработки», — подчёркивают инсайдеры.