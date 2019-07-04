Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Apple, чей дебют ожидается осенью. Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.

Модели были созданы на основе прошлых утечек, включающих рабочие чертежи смартфонов. Всего показаны iPhone 11 или iPhone XI, iPhone 11 Max или iPhone XI Max, а также iPhone 11 R или iPhone XIR.