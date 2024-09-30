Вся серия флагманских смартфонов HONOR Magic 7 получила сертификацию 3C

Некоторые модели, такие как PTP-AN20 и PTP-AN70, поддерживают спутниковую связь, в то время как остальные три модели этой функции не имеют. Вероятно, модели PTP-AN00, PTP-AN10 и PTP-AN60 соответствуют Magic 7, Magic 7 Pro и Magic 7 Ultimate соответственно.

Все пять моделей будут поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт. Также, как и у предшественников, ожидается поддержка беспроводной зарядки. Согласно источникам, смартфоны будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4 и могут появятся на рынке уже в конце октября.