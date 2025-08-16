Всё больше пользователей Pixel недовольны ситуацией с перегревом аккумуляторов

По словам авторов опроса, Google выпустила обновления для Pixel 4a и Pixel 6a — в основном эти модели вызывали проблемы, — уменьшающие ёмкость аккумулятора для предотвращения перегрева. Опрос был проведён уже после этого и касался мнения пользователей о том, справилась ли Google с указанным багом.

Как оказалось, читатели считают, что Google плохо справляется с устранением дефектов. Более 60% опрошенных считают, что вендор не справился с проблемой, и только 12,3 % считают работу компании качественной. На YouTube и в соцсети Х мнения разделились, но большинство респондентов (более 75% в Х и более 80% на YouTube) считают, что Google должна улучшить ситуацию.

Некоторые пользователи заметили, что аккумуляторы в моделях Pixel приклеены к корпусу, что может способствовать перегреву. Также упоминались случаи вздутия аккумуляторов в старых флагманских моделях Pixel.