Всё ещё популярный в России iPhone 12 стал дешевле почти в 2 раза

18:34, 26 января 2023
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Всё ещё популярный в России iPhone 12 стал дешевле почти в 2 разаНа старте стоил 80 тысяч рублей, сейчас — от 41990
В России подешевели всё ещё популярные iPhone 12 всех моделей. Цены снизились почти в 2 раза, или на 45%.
Фото: Engadget.com
Как отмечается, на старте продаж за базовую версию просили 80 тысяч рублей. Сейчас цена базового iPhone 12 составляет от 43 до 44 тысяч рублей, в зависимости от продавца.
Самая низкая цена зафиксирована в Москве — 41990 рублей.
Производитель оснастил iPhone 12 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, чипсетом Apple A14 Bionic. Также смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и двойную основную камеру с датчиками на 12 Мп. Гаджет поддерживает беспроводную зарядку и оснащён системой Face ID.