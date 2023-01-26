Всё ещё популярный в России iPhone 12 стал дешевле почти в 2 раза

Как отмечается, на старте продаж за базовую версию просили 80 тысяч рублей. Сейчас цена базового iPhone 12 составляет от 43 до 44 тысяч рублей, в зависимости от продавца.

Самая низкая цена зафиксирована в Москве — 41990 рублей.

Производитель оснастил iPhone 12 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, чипсетом Apple A14 Bionic. Также смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и двойную основную камеру с датчиками на 12 Мп. Гаджет поддерживает беспроводную зарядку и оснащён системой Face ID.