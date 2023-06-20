Всё лучшее из мира флагманов: раскрыты подробности грядущего смартфона Meizu 21

Утечки раскрыли дизайн и некоторые характеристики грядущей новинки. Как минимум одна из моделей будет иметь плоский дисплей с тонкими рамками и отверстие для фронтальной камеры в экране. В качестве материала корпуса будет использоваться металл.

Основная камера будет расположена в левом верхнем углу и будет состоять из трёх сенсоров. Главный модуль сможет похвастаться разрешением в 50 Мп. В Pro-версии смартфона ожидается ещё и перископная зум-камера.

Meizu 21 будет построен на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, который предположительно будет представлен в октябре 2023 года.

Анонс Meizu 21 ожидается в конце текущего. Но если компания задержится с производством, то релиз могут перенести на март 2024-го.