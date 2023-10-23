Всё наоборот: в Китае цены и спрос на iPhone 15 упали, в то время как Huawei Mate 60 Pro в дефиците

Согласно данным, почти все модели iPhone 15 больше не продаются с наценкой, а некоторые из них снизились в цене на почти тысячу юаней.

Например, стандартная версия iPhone 15 128 ГБ теперь доступна по цене 5197 юаней, в то время как официальная цена составляет 5999 юаней. Модели Pro и Pro Max также снизились в цене, причём максимальное снижение достигает почти тысячи юаней.

Однако, даже несмотря на всё это, спрос на iPhone 15 в Китае упал. Исследование от Counterpoint Research показало, что продажи iPhone 15 в Китае за первые 17 дней после запуска упали на 4,5% по сравнению с iPhone 14 за аналогичный период.

Если не учитывать влияние позднего запуска iPhone Plus в прошлом году, падение продаж составляет более 10%.

И в то же самое время, Huawei Mate 60 Pro наоборот испытывает дефицит. На официальных платформах Huawei Mate 60 Pro отсутствует на складе, и даже если сделать предзаказ сейчас, доставка ожидается не ранее ноября или декабря.

На вторичном рынке цена на Huawei Mate 60 Pro превышает официальную на 1000 юаней.