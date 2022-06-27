Всё-таки в ноябре: раскрыты даты анонса и релиза новых флагманов Xiaomi 13 и 13 Pro

Речь идёт о линейке Xiaomi 13, в которую войдут базовая модель смартфона, а также его Pro-версия. По мнению источников, эти два устройства могут стать в принципе первыми, в основу которых ляжет новый процессор Qualcomm.

При этом если анонс SoC состоится 14 ноября, то презентация Xiaomi случится в том же месяце. Релих же девайсов намечен на декабрь 2022 года.

Напомним, что смартфонам приписывают качественные 2K-дисплеи, стереозвук, водонепроницаемость, а также камеры, разработанные в сотрудничестве с Leica — по примеру грядущего Xiaomi 12 Ultra.