Всю информацию о смартфонах-флагманах Huawei P60 собрали в одном месте накануне анонса

Всю информацию о смартфонах-флагманах Huawei P60 собрали в одном месте накануне анонсаУдобно
Уже 23 марта Huawei проведёт презентацию, на которой представит флагманскую линейку Huawei P60.
Фото: Expat Guide Turkey
Но незадолго до масштабного мероприятия инсайдеры слили всю информацию о новинках. Наши коллеги из Gizmochina собрал их все в одном месте.
Так, ожидается, что в серию войдут модели P60, P60 Pro и P60 Ultra. Смартфоны получат обновлённый прямоугольный дизайн блока основной камеры. Главный модуль будет находиться в большом кольце в центре, а два других датчика размещены в меньших кольцах над и под ним.
По слухам, P60 Pro будет оснащён 6,6-дюймовой OLED-панелью с частотой 120 Гц и разрешением 3200 x 1440 пикселей. Все три модели будут работать на базе Snapdragon 8+ Gen 1.
Huawei P60 Pro получит тройную заднюю камеру с основным модулем на 50 Мп, а P60 и P60 Ultra получат лишь по два новых датчика. Фронтальная камера всех трёх моделей будет 32-мегапиксельной.
Новинки могут быть оснащены аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и проводной зарядкой на 100 Вт. При этом в Pro- и Ultra-версиях смартфона ожидается поддержка спутниковой связи.
Что же до цен, то за P60 Pro, вероятно, попросят около 800 долларов, в то время как цена базовой версии может колебаться между 600 и 700 долларами.