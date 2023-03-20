Всю информацию о смартфонах-флагманах Huawei P60 собрали в одном месте накануне анонса

Но незадолго до масштабного мероприятия инсайдеры слили всю информацию о новинках. Наши коллеги из Gizmochina собрал их все в одном месте.

Так, ожидается, что в серию войдут модели P60, P60 Pro и P60 Ultra. Смартфоны получат обновлённый прямоугольный дизайн блока основной камеры. Главный модуль будет находиться в большом кольце в центре, а два других датчика размещены в меньших кольцах над и под ним.

По слухам, P60 Pro будет оснащён 6,6-дюймовой OLED-панелью с частотой 120 Гц и разрешением 3200 x 1440 пикселей. Все три модели будут работать на базе Snapdragon 8+ Gen 1.