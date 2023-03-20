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06:56, 20 марта 2023
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Всю информацию о смартфонах-флагманах Huawei P60 собрали в одном месте накануне анонса

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Уже 23 марта Huawei проведёт презентацию, на которой представит флагманскую линейку Huawei P60.

Всю информацию о смартфонах-флагманах Huawei P60 собрали в одном месте накануне анонса

Фото: Expat Guide Turkey

Но незадолго до масштабного мероприятия инсайдеры слили всю информацию о новинках. Наши коллеги из Gizmochina собрал их все в одном месте.

Так, ожидается, что в серию войдут модели P60, P60 Pro и P60 Ultra. Смартфоны получат обновлённый прямоугольный дизайн блока основной камеры. Главный модуль будет находиться в большом кольце в центре, а два других датчика размещены в меньших кольцах над и под ним.

По слухам, P60 Pro будет оснащён 6,6-дюймовой OLED-панелью с частотой 120 Гц и разрешением 3200 x 1440 пикселей. Все три модели будут работать на базе Snapdragon 8+ Gen 1.

Всю информацию о смартфонах-флагманах Huawei P60 собрали в одном месте накануне анонса

Huawei Central

Huawei P60 Pro получит тройную заднюю камеру с основным модулем на 50 Мп, а P60 и P60 Ultra получат лишь по два новых датчика. Фронтальная камера всех трёх моделей будет 32-мегапиксельной.

Новинки могут быть оснащены аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и проводной зарядкой на 100 Вт. При этом в Pro- и Ultra-версиях смартфона ожидается поддержка спутниковой связи.

Что же до цен, то за P60 Pro, вероятно, попросят около 800 долларов, в то время как цена базовой версии может колебаться между 600 и 700 долларами.

Источник:Gizmochina
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