Всю известную информацию о новом смартфоне Microsoft с двумя экранами собрали в одном месте

Устройство не стало хитом продаж, но определённый интерес у пользователей всё же вызвало. Этого интереса, по всей видимости, хватило для того, чтобы редмондцы продолжили работу над серией.

И вот, наши коллеги из Android Authority решили собрать всю известную информацию о смартфоне в одном месте. Благодаря им можно сразу узнать и предполагаемые сроки анонса Microsoft Surface Duo 2, и его характеристики, и даже то, как аппарат будет выглядеть.