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Всю известную информацию о новом смартфоне Microsoft с двумя экранами собрали в одном месте

Судя по всему, компания делает ставку на новую для себя линейку смартфонов
Два года назад, в 2019-м, Microsoft анонсировала свой самый необычный смартфон — Surface Duo. Устройство, в отличие от Samsung Galaxy Z Fold и Huawei Mate X, получил не один складной дисплей, а два отдельных экрана, соединённых вместе.
Всю известную информацию о новом смартфоне Microsoft с двумя экранами собрали в одном месте

Устройство не стало хитом продаж, но определённый интерес у пользователей всё же вызвало. Этого интереса, по всей видимости, хватило для того, чтобы редмондцы продолжили работу над серией.

И вот, наши коллеги из Android Authority решили собрать всю известную информацию о смартфоне в одном месте. Благодаря им можно сразу узнать и предполагаемые сроки анонса Microsoft Surface Duo 2, и его характеристики, и даже то, как аппарат будет выглядеть.

Предполагаемый внешний вид Microsoft Surface Duo 2

Предполагаемый внешний вид Microsoft Surface Duo 2

В основу девайса ляжет чип Snapdragon 888. Оперативной памяти в нём будет от 6 до 8 ГБ, а аккумулятор — на 4400 мАч. Ожидается, что представят устройство уже совсем скоро. Возможно даже, что осенью 2021 года.

При этом по цене всё останется без изменений — новый Surface Duo, как и предшественник, будет продаваться примерно за 1400 долларов (более 100 тыс рублей).