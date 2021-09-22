Всю известную информацию о новом смартфоне Microsoft с двумя экранами собрали в одном месте

Всю известную информацию о новом смартфоне Microsoft с двумя экранами собрали в одном местеСудя по всему, компания делает ставку на новую для себя линейку смартфонов
Устройство не стало хитом продаж, но определённый интерес у пользователей всё же вызвало. Этого интереса, по всей видимости, хватило для того, чтобы редмондцы продолжили работу над серией.
И вот, наши коллеги из Android Authority решили собрать всю известную информацию о смартфоне в одном месте. Благодаря им можно сразу узнать и предполагаемые сроки анонса Microsoft Surface Duo 2, и его характеристики, и даже то, как аппарат будет выглядеть.
В основу девайса ляжет чип Snapdragon 888. Оперативной памяти в нём будет от 6 до 8 ГБ, а аккумулятор — на 4400 мАч. Ожидается, что представят устройство уже совсем скоро. Возможно даже, что осенью 2021 года.
При этом по цене всё останется без изменений — новый Surface Duo, как и предшественник, будет продаваться примерно за 1400 долларов (более 100 тыс рублей).