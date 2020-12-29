Телефоны
Сегодня 12:08
Всю партию флагманского Xiaomi Mi 11 распродали за 30 секунд
В розничной продаже смартфон появится 1 января 2021 года
Напомним, что вчера Xiaomi анонсировала свой новый флагман Mi 11, который стал первым смартфоном на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888. На китайском рынке начали принимать предзаказы на новинку вчера в 22:00 и распродали всю партию за 30 секунд.
Глава компании Лу Вейбинг отмечал, что запасы нового флагмана в несколько раз выше, чем запасы всех ранее вышедших флагманских смартфонов компании, однако и этого было недостаточно, поскольку всю партию выкупили за полминуты. Таким образом, устройство недоступно для покупки в Xiaomi Mall и JD.com.
Напомним, что стоимость Xiaomi Mi 11 в модификации на 8/128 ГБ памяти составляет 610 долларов, тогда как версию 8/256 ГБ оценили в 660 долларов, а 12/256 ГБ - в 720 долларов. В магазинах смартфон появится 1 января 2021 года.