Всю партию флагманского Xiaomi Mi 11 распродали за 30 секунд

Глава компании Лу Вейбинг отмечал, что запасы нового флагмана в несколько раз выше, чем запасы всех ранее вышедших флагманских смартфонов компании, однако и этого было недостаточно, поскольку всю партию выкупили за полминуты. Таким образом, устройство недоступно для покупки в Xiaomi Mall и JD.com.

Напомним, что стоимость Xiaomi Mi 11 в модификации на 8/128 ГБ памяти составляет 610 долларов, тогда как версию 8/256 ГБ оценили в 660 долларов, а 12/256 ГБ - в 720 долларов. В магазинах смартфон появится 1 января 2021 года.