Второй складной смартфон Samsung Galaxy Fold будет сгибаться по-новому

Всемирная организация интеллектуальной собственности выдала компании Samsung патент на складной смартфон с гибким дисплеем новой конструкции.

Если Samsung Galaxy Fold сгибается дисплеем внутрь, то в патенте описывается смартфон, складывающийся дисплеем наружу, как конкурирующая модель от компании Huawei, Mate X. На изображениях можно заметить большой гибкий сегмент корпуса в середине и своего рода защёлку, которая будет фиксировать смартфон в раскрытом состоянии.

Это заметный шаг вперёд по сравнению с представленным в феврале Samsung Galaxy Fold, оснащённым дополнительным внешним дисплеем. Впрочем, это имеет свою цену — если Galaxy Fold будет предлагаться за 1980 долларов, то Huawei Mate X — все 2600 долларов.