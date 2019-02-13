Выбран лучший iPhone в истории

Пользователи популярного социального новостного ресурса Reddit устроили голосование за лучший смартфон Apple в истории.

Началось всё с того, что пользователь techwiz76 опубликовал сравнительное изображение со всеми версиями iPhone, начиная с оригинального iPhone 2007 года выпуска и заканчивая iPhone XS, XS Max и XR, дебютировавшими осенью 2018 года. Он предложил другим пользователям выбрать самую лучшую модель.

За три дня публикация набрала 9,8 тысяч «лайков» и более 400 комментариев. Самой большой симпатией пользовались и больше всех положительных откликов получили совсем не новые модели iPhone 5, 5S и iPhone SE. Эти смартфоны отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.

Также пользователи хвалили iPhone 7 и самый доступный смартфона Apple 2018 года — iPhone XR. При этом основоположника нового дизайна, iPhone X, добрым словом не поминал почти никто.