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Вычислительная мощность нового флагмана Xiaomi Mi 10 установила необычный рекорд
Он побил рекорд по сборке кубика Рубика
Напомним, что до официального анонса грядущего флагмана Xiaomi Mi 10 осталось всего два дня. В то же время китайский гигант продолжает дразнить новинкой, пытаясь все больше заинтересовать покупателей. Так, на этот раз в сети компания продемонстрировала, как вычислительная мощность нового смартфона установила необычный рекорд.
На своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo глава Xiaomi Лей Цзюнь выложил ролик, в котором демонстрируется сражение смартфона с международным чемпионом в сборке кубика Рубика. Так, если для чемпиона был предоставлен аналоговый кубик, то специально для флагмана он был загружен в установку с роботизированными манипуляторами, которыми и управлял Mi 10.
Известно, что соперник смартфона еще в 2018 году установил международный рекорд, поскольку собрал кубик Рубика буквально за 3,47 сек. Однако грядущему флагману удалось побить его рекорд, собрав кубик за 1,43 сек.