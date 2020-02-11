Вычислительная мощность нового флагмана Xiaomi Mi 10 установила необычный рекорд

На своей официальной странице в китайской социальной сети Weibo глава Xiaomi Лей Цзюнь выложил ролик, в котором демонстрируется сражение смартфона с международным чемпионом в сборке кубика Рубика. Так, если для чемпиона был предоставлен аналоговый кубик, то специально для флагмана он был загружен в установку с роботизированными манипуляторами, которыми и управлял Mi 10.