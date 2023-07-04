Выглядит очень не очень: в Сеть слили первое «живое» фото флагманского Google Pixel 8 Pro

Так, на снимках можно заметить текстурированный рисунок на задней панели Pixel 8 Pro. Правда, по мнению экспертов, это особенность тестового экземпляра и окончательный дизайн может быть изменён.

Кроме того, на задней части телефона видно кодовое название Zuma, которое связано с использованием нового чипсета Tensor 3, разработанного в стенах Google.

Передняя часть смартфона демонстрирует 6,7-дюймовый дисплей с обновлением 120 Гц. Также упоминается кодовое имя Husky, предположительно относящееся уже к самому телефону. Снимки прототипа указывают на наличие 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутреннего хранилища.

Однако наибольший интерес вызывает улучшенная камерная система. Ожидается, что Pixel 8 Pro будет оснащён 50-мегапиксельным модулем ISOCELL GN2 от Samsung, способным создавать качественные фотографии даже при недостаточном освещении.

В дополнение к нему, смартфон, скорее всего, будет иметь сверхширокоугольную камеру с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX787, а телеобъективная система будет та же, что и в предшественнике — Pixel 7 Pro.