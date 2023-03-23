Выход есть всегда: iPhone снова можно отремонтировать по гарантии в России. Как это сделать

После ухода вендора из России в результате санкций и прекращения гарантийной поддержки для российских пользователей, задачу сервисного обслуживания продуктов Apple на себя взяла компания diHouse, входящая в группу Ланит. diHouse — розничный и корпоративный поставщик смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров.

Но есть нюанс: diHouse будет обслуживать те устройства Apple, которые ввезла на российский рынок. То есть именно дистрибьютор вместо вендора будет менять товар в случае покрытия поломки гарантией и осуществлять ремонт в сервисных центрах, с которыми у компании подписаны договоры о сотрудничестве. На коробке устройства Apple, ввезённого в Россию diHouse, наклеен соответствующий стикер с информацией о товаре и логотип компании.

При этом дистрибьютор рекомендует всем покупателям устройств Apple в обязательном порядке уточнять у продавца уровень сервисной поддержки, потому что производитель не несёт гарантийных обязательств за товары, ввезённые в Россию.