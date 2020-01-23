Выход гибкой раскладушки Motorola RAZR 2019 перенесли с апреля на начало февраля

Что интересно, старт приема предварительных заказов на гибкую раскладушку от Motorola назначен уже на 26 января этого года. Что же касательно старта полноценных продаж, то они намечены на 6 февраля, вместе с этим начнутся и отправки первых смартфонов, на которые были сделаны предзаказы. Если верить имеющимся данным, то действующее соглашению об эксклюзивности подразумевает, что новый смартфон Motorola изначально будет доступен на сайтах Verizon, Wallmart и самой Motorola.

Напомним, что Motorola RAZR 2019 построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Что же касательно цены на смартфон, то она не поменялась с самого анонса и составляет 1499 долларов.