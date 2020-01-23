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Выход гибкой раскладушки Motorola RAZR 2019 перенесли с апреля на начало февраля
А предзаказ стартует со дня на день
В конце 2019 года Motorola произвела определенный фурор в мире смартфонов, представив свою новую гибкую раскладушку Motorola RAZR 2019. Устройство получилось очень интересным, особенно на фоне вечно ломающегося Samsung Galaxy Fold. И если в начале компания заявляла о старте продаж устройства в конце прошлого года, то со временем она перенесла релиз на второй квартал текущего года, то есть на полках новый RAZR должен был появиться лишь начиная с апреля месяца. Но, как оказалось по итогу, компания все же решила пойти навстречу фанатам и выпустить устройство раньше — уже в начале февраля.
Что интересно, старт приема предварительных заказов на гибкую раскладушку от Motorola назначен уже на 26 января этого года. Что же касательно старта полноценных продаж, то они намечены на 6 февраля, вместе с этим начнутся и отправки первых смартфонов, на которые были сделаны предзаказы. Если верить имеющимся данным, то действующее соглашению об эксклюзивности подразумевает, что новый смартфон Motorola изначально будет доступен на сайтах Verizon, Wallmart и самой Motorola.
Напомним, что Motorola RAZR 2019 построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 710, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Что же касательно цены на смартфон, то она не поменялась с самого анонса и составляет 1499 долларов.