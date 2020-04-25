Выход лимитированной версии флагманского Galaxy S20+ отменен из-за коронавируса

Речь о смартфоне Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition, выход которого был приурочен к Олимпийским играм. Так, получивший эксклюзивные права на продажу данной модели оператор официально объявил, что в связи с переносом Олимпийских игр запланированный выход смартфона также не состоится.

Напомним, что крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в связи с коронавирусной инфекции было принято решение о переносе мероприятия на год. Предполагается, что южнокорейский гигант Samsung представит новую версию флагмана, приурочив его к Летним Олимпийским играм, которые состоятся в следующем году.