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Выход лимитированной версии флагманского Galaxy S20+ отменен из-за коронавируса
Он был приурочен к Олимпийским играм, которые перенесли на следующий год
Стало известно об очередном событии, которое не состоится в связи с пандемией COVID-19. Так, из-за коронавируса был отменен выход лимитированной версии флагманского Galaxy S20+.
Речь о смартфоне Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition, выход которого был приурочен к Олимпийским играм. Так, получивший эксклюзивные права на продажу данной модели оператор официально объявил, что в связи с переносом Олимпийских игр запланированный выход смартфона также не состоится.
Напомним, что крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в связи с коронавирусной инфекции было принято решение о переносе мероприятия на год. Предполагается, что южнокорейский гигант Samsung представит новую версию флагмана, приурочив его к Летним Олимпийским играм, которые состоятся в следующем году.