Выход нового складного смартфона Huawei Mate X2 с измененным дизайном могут перенести

Изначально предполагалось, что устройство поступит в продажу уже осенью текущего года, но, судя по сообщению основателя исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росса Янга, выход гибкого флагмана Huawei стоит ожидать не раньше года следующего. Вероятнее всего, причиной подобного решения выступает проблема с производством комплектующих для смартфона, в первую очередь процессора — как известно, из-за давления со стороны США, Huawei не может обеспечить себя необходимым количеством фирменных чипов Kirin.

Напомним, что прежние данные гласили о том, что Huawei Mate X2 будет работать на базе флагманского процессора Kirin 1000 (Kirin 9000), иметь до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти постоянной. Также смартфону “пророчат” основную камеру с продвинутым оптическим зумом.