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Выходец из Google создал смартфон с полностью новым дизайном
Похожий на очень красивый пульт
Несмотря на то, что пользователи давно избалованы разными формами смартфонов, у компании Essential получилось всех удивить. Глава компании Энди Рубин опубликовал в социальной сети Twitter изображения нового телефона, который на порядок выше и тоньше, чем традиционные устройства.
Новое устройство, напоминающее по форме пульт, оснащено красивым градиентным дизайном, который меняет цвета под разными углами. В мире, где смартфоны имеют тенденцию увеличиваться, новый телефон от компании Essential однозначно выделяется.
Глава компании показал и переднюю панель нового устройства, назвав его “Новым пользовательским интерфейсом для радикально другого формфактора”. А в верхнем левом углу смартфона можно разглядеть вырез для фронтальной камеры.
На данный момент информация о технических характеристиках уникального гаджета, а также дата его выпуска не разглашается.
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